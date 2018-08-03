В Мокшанском районе начали капремонт психоневрологического интерната

В Пензенской области в Мокшанском психоневрологическом интернате приступили к капремонту жилого корпуса и устройству ограждения территории за счет средств благотворительного пожертвования.

Всего на ремонт выделили более 10 млн рублей, работы должны быть завершены в октябре, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мокшанский психоневрологический интернат» - учреждение социального обслуживания пожилых пензенцев и инвалидов. Здесь постоянно проживает 370 граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, пишет ИА «Пенза-Пресс».