03 августа 2018, 17:06Общество

В Мокшанском районе начали капремонт психоневрологического интерната

В Пензенской области в Мокшанском психоневрологическом интернате приступили к капремонту жилого корпуса и устройству ограждения территории за счет средств благотворительного пожертвования.

Всего на ремонт выделили более 10 млн рублей, работы должны быть завершены в октябре, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мокшанский психоневрологический интернат» - учреждение социального обслуживания пожилых пензенцев и инвалидов. Здесь постоянно проживает 370 граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/99407/

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