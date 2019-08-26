В Мокшанском районе мотоциклист со спутницей попали в больницу

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26 августа 2019, 17:08Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области не поделили дорогу мотоцикл и «ГАЗель».
Авария произошла 25 августа около семи часов вечера на четвертом километре дороги «Плесс-Голицыно». Мотоцикл «ИЖ-Планета 4» под управлением 23-летнего парня столкнулся с «ГАЗ-322153», за рулем которого сидел 57-летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали мотоциклист и 21-летняя девушка, находившаяся с ним. Обоих госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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