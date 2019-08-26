В Мокшанском районе мотоциклист со спутницей попали в больницу

В Мокшанском районе Пензенской области не поделили дорогу мотоцикл и «ГАЗель».

Авария произошла 25 августа около семи часов вечера на четвертом километре дороги «Плесс-Голицыно». Мотоцикл «ИЖ-Планета 4» под управлением 23-летнего парня столкнулся с «ГАЗ-322153», за рулем которого сидел 57-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали мотоциклист и 21-летняя девушка, находившаяся с ним. Обоих госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».