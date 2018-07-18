18 июля 2018, 10:01Происшествия

В Мокшанском районе легковушка влетела в препятствие

В Мокшанском районе Пензенской области произошла авария.

Звонок на пульт дежурного поступил 17 июля в 20.58. В поселке Мокшан на улице Пензенская автомобиль «ВАЗ 2108» врезался в препятствие. О наличии пострадавших неизвестно.

Судя по фото, у машины смяло переднюю часть.

«Ликвидировали последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 71
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7197613/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ