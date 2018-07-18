В Мокшанском районе легковушка влетела в препятствие

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18 июля 2018, 10:01Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области произошла авария.
Звонок на пульт дежурного поступил 17 июля в 20.58. В поселке Мокшан на улице Пензенская автомобиль «ВАЗ 2108» врезался в препятствие. О наличии пострадавших неизвестно.
Судя по фото, у машины смяло переднюю часть.
«Ликвидировали последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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