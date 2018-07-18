В Мокшанском районе легковушка влетела в препятствие

Звонок на пульт дежурного поступил 17 июля в 20.58. В поселке Мокшан на улице Пензенская автомобиль «ВАЗ 2108» врезался в препятствие. О наличии пострадавших неизвестно.

Судя по фото, у машины смяло переднюю часть.

«Ликвидировали последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».