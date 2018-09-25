В Мокшанском районе кроссовер влетел в препятствие

По предварительным данным, в 11.35 в селе Рамзай на трассе М-5 «Урал» автомобиль Mitsubishi врезался в препятствие и перевернулся. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».