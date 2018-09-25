В Мокшанском районе кроссовер влетел в препятствие

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25 сентября 2018, 16:38Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области днем 25 сентября произошло ДТП.
По предварительным данным, в 11.35 в селе Рамзай на трассе М-5 «Урал» автомобиль Mitsubishi врезался в препятствие и перевернулся. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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