В Мокшанском районе фура сбила женщину

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22 июля 2019, 14:03Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 21 июля в 15.11 на 616 километре трассы фура Man, которой управлял 48-летний водитель, сбила 54-летнюю женщину.
В результате аварии пострадавшая получила множество травм. Ее доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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