В Мокшанском районе фура сбила женщину

В Мокшанском районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 21 июля в 15.11 на 616 километре трассы фура Man, которой управлял 48-летний водитель, сбила 54-летнюю женщину.

В результате аварии пострадавшая получила множество травм. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».