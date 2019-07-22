22 июля 2019, 14:03Происшествия

В Мокшанском районе фура сбила женщину

В Мокшанском районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 21 июля в 15.11 на 616 километре трассы фура Man, которой управлял 48-летний водитель, сбила 54-летнюю женщину.

В результате аварии пострадавшая получила множество травм. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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