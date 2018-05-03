В Мокшанском районе фура насмерть сбила пенсионера

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03 мая 2018, 13:04Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия произошла 2 мая в 15.39. На 584 километре трассы М-5 «Урал» фура Scania, за рулем которой был 47-летний водитель, сбила 72-летнего мужчину. В результате пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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