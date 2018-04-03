В Мокшанском районе должницу нашли с помощью интернета

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03 апреля 2018, 14:36Общество
Жительницу Мокшанского района Пензенской области, которая задолжала по кредитной карте 60 тысяч рублей, нашли с помощью Сети.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов России, девушка не отвечала на телефонные звонки и скрывалась.
Приставы с помощью Интернета выяснили, что она является одной из активных представителей политической партии. Записи девушки на видеохостинге позволили найти ее место жительства, а также обратиться в комитет партии с просьбой направить активиста на истинный путь по исполнению обязательств.
Спустя два дня девушка самостоятельно пришла в Мокшанский отдел судебных приставов и полностью погасила долг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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