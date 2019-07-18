В Мокшане жестко столкнулись легковушка и автобус. ВИДЕО

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18 июля 2019, 13:33Происшествия
В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» днем 18 июля произошла серьезная авария. Очевидец сообщил об этом в Сети.
Видеозапись с места происшествия появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор ролика рассказал, что машины столкнулись примерно в 11.00 в районе поселка Мокшан.
На кадрах видно, что у автомобиля Lexus сильно разбит багажник, он стоит поперек дороги. Повреждений автобуса не видно. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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