В Мокшане вспыхнула фура

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06 апреля 2018, 09:32Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области загорелась фура.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 5 апреля в 18.40 в поселке Мокшан. На 595 километре трассы М-5 «Урал» вспыхнула фура DAF. Огонь повредил тент прицепа. О пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили пожар четыре сотрудника МЧС с помощью двух единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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