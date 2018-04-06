06 апреля 2018, 09:32Происшествия

В Мокшане вспыхнула фура

В Мокшанском районе Пензенской области загорелась фура.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 5 апреля в 18.40 в поселке Мокшан. На 595 километре трассы М-5 «Урал» вспыхнула фура DAF. Огонь повредил тент прицепа. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар четыре сотрудника МЧС с помощью двух единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6718579/

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