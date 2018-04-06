В Мокшане вспыхнула фура

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 5 апреля в 18.40 в поселке Мокшан. На 595 километре трассы М-5 «Урал» вспыхнула фура DAF. Огонь повредил тент прицепа. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар четыре сотрудника МЧС с помощью двух единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».