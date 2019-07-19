19 июля 2019, 12:34Происшествия

В Мокшане в ДТП пострадал мотоциклист

В Мокшане Пензенской области в аварии столкнулись мотоцикл Stels и автомобиль Ford Focus.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, инцидент произошел около 22.30 на ул. Пензенской.

В результате столкновения 17-летний водитель мотоцикла получил травмы, его доставили в больницу. Пассажирке мотоцикла, 20-летней девушке, и 18-летней пассажирке легковушки медпомощь оказали на месте и отпустили.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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