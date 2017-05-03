В Мокшане столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

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03 мая 2017, 09:28Происшествия
3 мая в р.п. Мокшан Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 1.20 на 594 км ФАД Урал М5, столкнулись «Газель» и «Ока».
В результате столкновения пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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