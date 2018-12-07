В Мокшане для школьников провели урок мужества

Их имена навсегда останутся в памяти предков. Пожалуй, в новейшей истории России нет такого конфликта, в котором не принимали участие педагоги или выпускники средней общеобразовательной школы №1 рабочего поселка Мокшан Пензенской области. В учебном заведении ведут летопись тех, кто пал на полях сражений. В день героев Отечества в первой школе говорили о своих героях, былых и нынешних.

Для урока мужества в средней школе №1 рабочего поселка Мокшан музей боевой и трудовой славы образовательного учреждения подходит как нельзя кстати. Понятие «герой» становится ближе и яснее, когда эти самые герои смотрят с фотографий. Теперь только эти информационные стенды могут рассказать о жизни и смерти педагогов и выпускников школы, участников Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтов в Чечне и Афганистане.

Андрей Гусак мечтал стать инженером, но судьба распорядилась по-другому. После четырехмесячной подготовки в качестве огнеметчика, уроженец Сурского края отправился в Афганистан, где и встретил свою смерть. В его честь назван один из кадетских классов мокшанской школы.

Второй класс носит имя еще одного героя Мокшана, Михаила Паняева. В детстве он мечтал о карьере повара. Однако после учебы отправился в Чечню, где трагически погиб, не сделав ни единого выстрела. Никто из тех, кого в Мокшане сейчас вспоминают в канун 9 декабря, не собирался становиться героем. Однако, та отвага, с которой каждый принял свою судьбу, сейчас служит примером для молодого поколения.

Влада Красовского в первой мокшанской школе называют настоящим героем нашего времени. В апреле этого года восьмиклассник спасал односельчан от паводка.

«Так получилось, что я оказался на месте событий и решил помочь людям. Там были и пожилые люди, и дети. Пришлось даже спасать животных. Мы плавали на лодке, спасли с забора двух людей и из дома вытащили», - рассказал Влад Красовский.

Влад помог эвакуировать из зоны подтопления шесть человек. Школьник несколько часов провел по пояс в ледяной воде. За свой поступок учащийся первой школы Мокшана удостоился медали. Ее он получил из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Теперь медаль «за отвагу» является неотъемлемой частью его кадетской формы. Хотя, сам герой свой поступок подвигом не считает. Парень признается, что на его месте так поступил бы любой учащийся школы. Потому что так воспитывают родители и педагоги, потому что перед глазами всегда есть люди, на которых хочется быть похожим.