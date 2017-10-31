01 ноября 2017, 10:34Общество В Мокшане, помимо роз, начали выращивать герберы Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Мокшанский район. В частности, глава региона заглянул в местный тепличный комплекс.

Общая площадь комплекса составляет 12 гектаров, сейчас развитием бизнеса занимается новая компания.

«Очень важно, что не бросили трудившихся здесь людей. Предприятие приостановило работу, шли судебные разбирательства с прежним арендатором, но собственники поддержали работников, продолжали платить им заработную плату, чтобы сохранить трудовой коллектив. Это пример социально ответственного бизнеса», - отметил Иван Белозерцев.

В настоящее время в теплицах работают 320 человек, помимо роз, здесь начали выращивать герберы.

«Эти цветы более неприхотливы, им требуется гораздо меньше освещения, они менее подвержены болезням. В Российской Федерации на сегодняшний день нет масштабного производства гербер. Теплица в Мокшане площадью три гектара, - пожалуй, самая большая в стране. Нам есть, куда развиваться, мы собираемся производить востребованный на рынке продукт», - рассказал исполнительный директор ООО «Долина роз» Ашот Атабеков.

«Осуществлена большая работа, привлечены серьезные ресурсы, проделан огромный труд, чтобы восстановить мокшанский тепличный комплекс. Он успешно развивается. Я вижу здесь большие перспективы для бизнеса. Региональная власть готова оказать инвесторам необходимую помощь», - сказал губернатор.

В 2018 году планируется запуск еще одной теплицы, персонал будет увеличен еще на 150 человек. Глава региона подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных кадров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Присмотритесь к выпускникам сельхозакадемии. Наши люди готовы учиться, ездить на стажировки, перенимать опыт, чтобы потом хорошо работать», - сказал он.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/10/31/17534231

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