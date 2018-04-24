В Мокшане от удара током погиб парень

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24 апреля 2018, 11:03Происшествия
В Мокшанcком районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летнего местного жителя.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 20 апреля 18-летний парень был недалеко от своего дома в Мокшане. В этот момент провод, находящийся под электрическим напряжением, оборвался и упал на него, сельчанин получил удар током. Молодой человек погиб на месте.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Из организации, которой принадлежит линия электропередачи, изъяли необходимую для расследования документацию.
«Для предотвращения подобных случаев, учитывая послепаводковое состояние почвы и неблагоприятные погодные условия, следственное управление планирует обратиться в органы исполнительной власти с вопросом о необходимости организации повсеместных внеплановых осмотров воздушных линий электропередачи на территории Пензенской области», - добавили в ведомстве.
Это не первый подобный случай, ранее от удара током погибла несовершеннолетняя, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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