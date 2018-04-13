В Мокшане обворовали магазин одежды

В поселке Мокшан Пензенской области перед судом предстанут два молодых человека, которые после распития алкоголя отправились на приключения.

«Шел домой, находился в состоянии алкогольного опьянения, так меня и задержали сотрудники полиции. В содеянном раскаиваюсь, признаю вину», - сказал подозреваемый.

Насколько искреннее раскаяние испытывает парень, понять не было возможным. И он сам не понимал, как они с приятелем могли брать приступом магазин, и даже не один, а сразу два. Причем специализацией торговой точки были не драгоценности и украшения, а одежда. Женщине-предпринимателю о налете на ее бизнес сообщил сосед в половине пятого утра.

«Сообщили, что в магазин проникли злоумышленники, разбросана одежда и, судя по всему, там была совершена кража. Разбудила соседку, и выехали», - рассказала потерпевшая Елена Иванцова.

В увиденном было мало приятного. Вещи были разбросаны, много чего не хватало. Так, в одном магазине пропали две куртки, в другом - различные экспонаты на сумму приблизительно в 9000 рублей, это если считать по закупочной цене.

«Подозреваемыми в совершении данного преступления оказались двое жителей Мокшанского района 1999 года рождения, впоследствии они были задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания», - прокомментировал начальник ОМВД по Мокшанскому району Павел Щеглов.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Кража».