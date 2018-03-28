28 марта 2018, 14:36Происшествия

В Мокшане на дороге нашли тело женщины

В Мокшанском районе Пензенской области обнаружили тело женщины.

Как сообщили в региональном СУ СКР, трагедия произошла 27 марта около 15.00 на улице Транспортной в Мокшане. Там обнаружили тело женщины.

Как выяснилось, 37-летняя женщина была в гостях, а по пути домой скончалась.

Проводилась проверка, предположительная причина смерти – заболевание сердца, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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