В Мокшане на дороге нашли тело женщины

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28 марта 2018, 14:36Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области обнаружили тело женщины.
Как сообщили в региональном СУ СКР, трагедия произошла 27 марта около 15.00 на улице Транспортной в Мокшане. Там обнаружили тело женщины.
Как выяснилось, 37-летняя женщина была в гостях, а по пути домой скончалась.
Проводилась проверка, предположительная причина смерти – заболевание сердца, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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