В Мокшане на дороге нашли тело женщины

Как сообщили в региональном СУ СКР, трагедия произошла 27 марта около 15.00 на улице Транспортной в Мокшане. Там обнаружили тело женщины.

Как выяснилось, 37-летняя женщина была в гостях, а по пути домой скончалась.

Проводилась проверка, предположительная причина смерти – заболевание сердца, сообщает ИА «Пенза-Пресс».