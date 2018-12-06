В Мокшане мужчина ограбил и жестоко изнасиловал незнакомку

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 10 на 11 июня мужчина шел недалеко от трассы М-5 «Урал» в Мокшане и увидел незнакомку. Он подбежал к ней сзади, обхватил шею рукой и угрожал изнасиловать, если она не отдаст ему все деньги и золотые украшения. Женщина выполнила условия злодея, дала ему 27 тысяч рублей и ювелирные изделия. Но, несмотря на это, мужчина избил и изнасиловал ее.

Следователи выяснили, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей, разбоев, краж, мошенничеств, насильственных действий сексуального характера, также его генотип имелся в базе ДНК в системе МВД России. Оказалось, что в день совершения преступления в Мокшане мужчина был проездом, возвращаясь в Заречный из Московской области.

Мужчину задержали в конце июня. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».