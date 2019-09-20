В Мокшане и Елизаветино благодаря «Чистой воде» решили проблему с водоснабжением

Жителям поселка Мокшан и села Елизаветино Мокшанского района долгое время приходилось обходиться без благ цивилизации – не было воды. Чтобы успеть принять душ, нужно было проснуться поздней ночью или ранним утром. Эту проблему удалось решить благодаря участию в государственной программе "Чистая вода" и региональной - "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области".

Вода из крана - в любое время суток. Этого жители рабочего поселка Мокшан ждали несколько лет. Проблемы с водопроводной водой начались, когда из строя вышла одна из скважин. Жителям домов по улице Студенческой и Засечной приходилось вставать в четыре часа утра, чтобы успеть умыться и сделать домашние дела.

«Мне как-то повезло, вода у нас иногда бежала в тоненькую-тоненькую струйку, мы живем на втором этаже. На пятом этаже дома воды вообще не было неделями», - рассказала жительница Мокшана Любовь Никишова.

Провести ремонт скважины за счет муниципалитета было невозможно - сумма слишком большая. Тогда жители обратились за помощью к губернатору. Работы по ремонту артезианской скважины включили в государственную программу "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы". На решение проблемы из бюджета региона было выделено 2 млн. 100 тысяч рублей. Оставшуюся сумму, более восьмисот тысяч рублей, добавили из бюджета рабочего поселка.

«В настоящее время обеспечение водой микрорайона нормализовано. В любое время суток вода на все этажи здания поднимается с достаточным напором. Мы продолжаем участвовать в программе, готовить документацию для включения новых проектов в последующие годы, надеемся, что в Мокшане будут развиваться водопроводные сети и улучшаться ситуация с питьевым водоснабжением», – отметила и.о. главы администрации Мокшана Оксана Пузрина.

В селе Елизаветино дела с водоснабжением обстояли не лучше, чем в Мокшане. Водонапорную башню семидесятых годов постройки приходилось постоянно ремонтировать.

«Со старой башней были очень большие проблемы, она морально устарела, сгнила, ее латали буквально каждую неделю. Перебои были большие. Вода появлялась то ночью, то рано утром», - отметил житель Елизаветино Константин Ромашев.



Жители села обратились в районную администрацию. Решить проблему удалось с помощью федеральной программы "Чистая вода", Елизаветино получило субсидии для установки новой водонапорной башни.

«Областные деньги - 70% , местные - 30%, которые мы были вынуждены заложить в бюджет нашей администрации. В деньгах по нашему муниципалитету это 331 тысяча 500 рублей, остальное - областной бюджет. Общая сумма составила 958 тысяч 661 рубль», - пояснил глава администрации Елизаветинского сельсовета Василий Соболев.

Федеральная программа "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Цель - обеспечить людей чистой питьевой водой, получаемой из централизованной системы водоснабжения. Установив новую водонапорную башню в селе Елизаветино, удалось решить проблему более 500 жителей.