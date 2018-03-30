В Мокшане детям напомнили о важности чтения

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01 апреля 2018, 13:42Образование
В Мокшан приехал библиомобиль. Сотрудники библиотеки на колесах совместно с областным журналом «Деловой» (16+) рассказали детям о том, как важно читать, а также рассказали о главных туристических маршрутах Пензы. В рамках небольшого путешествия для ребят также провели мастер-класс, на котором рассказали, что такое журналистика и как работают средства массовой информации.
Колесить по Пензенской области, рассказывать о достопримечательностях и, конечно, книгах, библиомобиль - своего рода отделение областной библиотеки имени Лермонтова на колесах - начал еще в 2015-м. Недавно появилась новая схема движения и идея привозить детям не только книги, но и интересных людей.
«Что касается новых тенденций, то сейчас появилась возможность работать в формате проектов, если раньше мы выезжали точечно, в зависимости от мероприятия и отдельного графика, то теперь позволяем себе серию выездов в рамках одного проекта», - рассказал сотрудник областной библиотеки Лермонтова Андрей Горайко.
В 2017 году библиомобиль рассказывал о заповеднике «Приволжская лесостепь», в 2018-м - презентует региональный журнал для активной молодежи «Деловой». Что собой представляет издание, лично рассказал его главный редактор.
«Это первый выезд, совсем скоро планируется Вадинский и Кузнецкий районы, дальше будет продолжение, думаю. И еще для меня очень важно поработать с потенциальной аудиторией», - пояснила она.
«Некоторые дети, к сожалению, перестают читать периодические издания и книги. Поэтому, думаю, живое общение с таким автомобилем еще раз напомнит им, как важность чтения», - сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №2 районного поселка Мокшан Ольга Сазонова.
Участники встречи не ограничились библиотекой на колесах и перешли в школу. Детям в форме игры рассказали о том, что такое журналистика. Ребята стали звеньями одой цепи - подготовки журналистского материала. До определения, что такое журналистика, дети дошли сами. Наградой за каждый правильный ответ в игре была возможность почитать.
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