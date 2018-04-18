В Мокшане бесстрашный школьник стал героем поселка

В поселке Мокшан Пензенской области чествуют 14-летнего героя. Во время паводка ученик седьмого класса помогал местным жителям выбираться из затопленных домов. Молодой человек не смог остаться в стороне от чужой беды. Несколько часов он провел в ледяной воде, помогая соседям спасти документы, ценные вещи, а кому-то и жизни. Наутро бесстрашный школьник отправился на занятия и даже сделал все уроки.

Владислава Красовского знает весь Мокшан. Во время паводка в поселке затопило девять улиц. Вода поднялась настолько, что перемещаться по ним можно было только на лодках. Бесстрашный семиклассник не смог остаться в стороне. Он надел защитный костюм, взял фонарик и вместе с дедушкой отправился помогать тем, кто попал под удар стихии.

«В первом доме, в который зашли, мы не могли сначала открыть дверь, но потом справились. Оттуда я помог выйти бабушке. Потом занялись машиной, которую нужно было вытолкнуть из гаража, он был полностью затоплен», - рассказал он.

С 11 утра и до трех ночи Владислав провел в зоне паводка. Признается, что было страшно: кругом - ледяная вода, под ногами неизвестность. Владислав помогал пенсионерам выбраться из домов, по грудь в воде он на плечах вынес маленькую девочку на сушу и спас собаку. Юношу вспоминают добрым словом практически в каждом доме по улице Куйбышева.

Утром новоиспеченный герой как обычно пошел на уроки. Да еще и с готовым домашним заданием, которое доделал посреди ночи. В школе семиклассника знают как ответственного ученика и верного товарища, на которого всегда можно положиться. Владислав занимается карате, танцует в хореографическом ансамбле, играет в футбол и шахматы.

«Он очень надежный, порядочный, рассудительный и, можно сказать, не по годам мужественный. Поэтому, когда я нисколько не удивилась, когда увидела его на месте происшествия», - отметила классный руководитель Владислава Красовского Светлана Щеглова.

«Он всегда готов прийти на помощь, объяснить что-либо, если непонятно», - сказала ученица школы №1 поселка Мокшан Анастасия Лобанова.

«После уроков мы вместе ходим играть в футбол на стадион. Практически всегда в его команде и часто выигрываем», - рассказал ученик школы №1 поселка Мокшан Никита Шаронов.

Сейчас Владислав продолжает заниматься спортом, планирует готовиться к экзаменам и определяется с будущим призванием. В одном уверен на 100% - когда вырастет, будет помогать людям. Летом мокшанский герой в составе пензенской делегации посетит праздник в честь Дня защиты детей в Москве. Педагоги школы №1 подали документы, чтобы юного героя отметили нагрудным знаком «Горячее сердце».