В многоэтажных домах Кузнецка установили новые лифты

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11 октября 2017, 19:06Общество
В многоэтажках Кузнецка Пензенской области завершена замена лифтового оборудования по программе капитального ремонта домов. Новые подъемники установили и в доме №105 по улице Белинского. На переоборудование было потрачено около шести миллионов рублей из регионального фонда капремонта.
1 миллион 200 тысяч рублей - такова стоимость каждого из пяти новых лифтов, установленных в доме №105 по улице Белинского в Кузнецке. Пришедшие в негодность подъемники поменяли по программе капитального ремонта.
«Все они были отремонтированы за счет средств, накопленных жителями - взносов на капитальный ремонт. Если жильцы находятся на общем счете регионального оператора, то им намного проще и легче накопить денежные средства», - пояснил начальник отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Алексей Николаев.
В доме заменили силовое оборудование, схемы и станции управления подъемниками, а также установили новые кабины.
«Лифты установлены новые, в них есть датчики точной остановки. Они обладают малой шумностью, повышенной комфортностью. Сама кабина - антивандальная, из железа. Присутствуют негорючие материалы», - рассказал руководитель обслуживающей организации Евгений Юртаев.
Новые лифты приняли в эксплуатацию. Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Кузнецке будет продолжена в 2018 году.
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