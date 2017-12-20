В минздраве сообщили график работы пензенских больниц в праздники

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20 декабря 2017, 17:58Здоровье
Определен график работы медорганизаций Пензенской области в предстоящие выходные и праздничные дни.
С 30 декабря по 8 января в полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров.
В поликлиниках в эти дни с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе - по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и т. д.
С 8.00 до 14.00 будут работать контакт-центры для записи на прием к врачам-специалистам взрослого и детского населения.
«В целях оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи приемы врачей-специалистов в поликлиниках будут организованы 30 декабря, а также 3, 4, 5, 6 и 8 января по расписанию приемов субботнего дня», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Записаться на прием к врачу взрослым можно по номерам 999-130 или 8-937-431-54-40, детей можно записать по телефонам 990-130 или 8-937-412-60-29. Вызов врача на дом будет осуществляться по тем же телефонам с 8.00 до 11.00.
Для разрешения спорных вопросов можно обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, телефоны которых можно найти, пройдя по ссылке.
Также в период выходных и праздничных дней дежурство на телефоне «горячей линии» будут осуществлять специалисты ведомства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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