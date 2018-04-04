В минздраве прокомментировали объявление о случае туберкулеза в Засечном

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04 апреля 2018, 17:06Общество
Главный внештатный фтизиатр минздрава Пензенской области Елена Соколова прокомментировала ИА «Пенза-Пресс» появившееся в доме в селе Засечном объявление о том, что один из жильцов подъезда заражен туберкулезом.
Елена Соколова подтвердила, что автором оповещения являются медработники Пензенской районной больницы.
«В тех случаях, когда выявляются случаи заболевания туберкулезом, фтизиатры должны, в соответствии с нормативными актами, осуществлять комплекс мер, направленных на исключение заболеваний среди лиц, контактировавших с заболевшим. Это могут быть родственники, знакомые, сослуживцы, соседи», - отметила она.
Главный внештатный фтизиатр порекомендовала всем вышеперечисленным лицам обратиться в поликлинику для прохождения флюорографии, в том случае, если в последний раз обследование они проходили более полугода назад. Она добавила, что в настоящее время больной госпитализирован.
«Мы идем в очаги тогда, когда пациент госпитализирован и находится на лечении. Мы выпишем его из больницы, когда он не будет опасен для окружающих», - сообщила Елена Соколова.
Напомним, ранее житель дома №8 на ул. Светлой села Засечного обратился в ИА «Пенза-Пресс» с просьбой выяснить, действительно ли здоровью жильцов подъезда угрожает опасность или же появившееся объявление - лишь «затянувшаяся первоапрельская шутка».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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