В микрорайонах Пензы будет больше сезонных ярмарок

В Пензе станет в два раза больше сезонных ярмарок. Губернатор Иван Белозерцев поручил увеличить их количество, чтобы у горожан появилась возможность в шаговой доступности приобрести овощи и другую сельскохозяйственную продукцию.

Сезонные ярмарки давно заслужили доверие и производителей и покупателей. Для одних это гарантированный способ реализации продукции, для других - возможность купить качественные товары, причем не переплачивая.

«Хочу купить болгарский перец, свой не уродился, пойду, конечно, на рынок. В магазине порой лежит долго, теряет свои качества, свежесть, а на базаре купишь то, что надо», - сказала жительница Пензы Галина Иванова.

Многие фермеры до этого никогда не приезжали с товаром в Пензу - выручали местные потребители, но в областном центре торговля пошла быстрее.

«Надо больше таких ярмарок, а то мы выращиваем, а сбыть некуда. Раньше хоть жители города иногда приезжали в деревни закупать овощи», - отметила продавец из Бессоновского района Алена Лисина.

Губернатор поручил вдвое увеличить количество торговых площадок в жилых микрорайонах Пензы. Тогда покупателям не пришлось бы ехать в центр, и они смогли бы приобрести продукты в шаговой доступности.

«На территории Терновского рынка для товаропроизводителей предусмотрено более 30 бесплатных мест. А на муниципальных ярмарках, которые проходят во всех микрорайонах города, мы готовы разместить всех поставщиков продукции региона», - рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

В связи с реконструкцией площади Ленина планируется дополнительно открыть площадку под сезонную ярмарку в районе бывшего Богдановского рынка. Помимо этого, имеются свободные места для реализации выращенной продукции в стационарных объектах торговли.