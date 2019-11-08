В Мичуринском сельсовете 10 лет борются с несанкционированной свалкой

В Пензенском районе активно взялись за ликвидацию стихийных мест скопления мусора. Из года в год их количество незначительно сокращается. Несмотря на постоянную работу, которую в этом направлении проводят представители районной администрации совместно с населением, мусор снова и снова появляется вдоль трасс, в полях и лесных массивах, причем чаще всего расположение несанкционированных свалок не меняется.

С несанкционированной свалкой в границах Мичуринского сельсовета борются уже десять лет, пока безрезультатно. Оттуда несколько раз в год вывозят отходы, однако пока одни убирают, другие - мусорят.

«Думаю, у нас не все население бессознательное, но есть часть, которая видит не красоту, а только негатив. Лишь бы обезобразить природу. Призываю, люди, прекратите это безобразие», - сказала и. о. главы администрации Мичуринского сельсовета Любовь Евдокимова.

В Пензенском районе - пять таких проблемных мест. Они есть в поселке Мичурино, в Богословке, Засечном, меньше - в Алферьевке. Особенно остро вопрос стоит со свалками в районе Сурского водохранилища - там постоянно устраивают экологические акции, однако отходы, которые разбросаны по всему побережью на протяжении 100 километров, сложно вывезти. Привлечь к ответственности жителей, которые сваливают там мусор, практически невозможно.

«Позавчера с поличным встретили машину грузовую, удалось ее развернуть на полигон. Правда, не знаю, в каком месте, в какой лесополосе потом этот недобросовестный водитель вывалил мусор. То ли свой, то ли оказывает услугу по вывозу отходов, экономят средства на вывоз на полигон», - рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Чтобы непорядочные предприниматели и беспечные местные жители прекратили привозить туда коммунальные отходы, владелец сельскохозяйственного предприятия, которому принадлежит земельный участок, принял решение преобразовать его в пашню. После того, как свалку полностью ликвидируют, на проезде установят блоки. Подумывают в местной администрации и об охране.