В МФЦ Пензенской области за пять месяцев оказали более 550 тыс. услуг

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22 июня 2017, 13:34Общество
В министерстве экономики Пензенской области подвели итоги работы МФЦ за пять месяцев.
На данный момент населению региона оказали более 550 тысяч услуг, из них в малонаселенных сельских районах услуги получили 36 тысяч жителей. Этот показатель больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, на 10%.
Самыми востребованными оказались услуги Росреестра и МВД России. Кроме того, ввели и новые услуги: выдача и замена паспорта гражданина РФ, а также водительского удостоверения.
«До конца 2017 года планируется расширить перечень услуг Федеральной налоговой службы по сдаче налоговых деклараций и мер господдержки по линии Минсельхоза РФ», - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.
На территории региона функционируют 33 МФЦ, которые предоставляют более 300 государственных и муниципальных услуг.
По итогам 2016 года в МФЦ региона было оказано более 1270 тыс. услуг.
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