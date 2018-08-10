В Междуречье снесли самовольно построенный многоквартирный дом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 августа 2018, 12:34Общество
Пензенские судебные приставы выполнили исполнительное производство о сносе строения на улице Левицкого.
Решение о сносе было принято еще в 2015 году, однако приступить к его исполнению не получалось.
«Судебные тяжбы 29 должников к администрации Ленинского района по получению разрешения на строительство, отсутствие денег на снос и поиск подрядной организации растянулись на длительное время», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП.
В 2017 году нашли подрядную организацию, которая с мая приступила к сносу объекта. Из-за большого объема работы завершили только в июле 2018-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 августа 2018, 17:39В Арбеково упавшее дерево придавило машину
10 августа 2018, 17:08В Пензенской области за день поймали 183 пешехода-нарушителя
10 августа 2018, 16:38В Пензенской области определят лучшего госслужащего
10 августа 2018, 16:07В Пензе инспекторы будут ловить любителей пьяной езды
10 августа 2018, 15:37Заречный признали самым благоустроенным городом области
10 августа 2018, 15:06В Засечном 9 пожарных тушили газовую плиту
10 августа 2018, 14:36В Пензе на площадке ребенок застрял в «ракете»
10 августа 2018, 14:06YouTube отметил пензенский проект «Золотой кнопкой»