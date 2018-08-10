10 августа 2018, 12:34Общество

В Междуречье снесли самовольно построенный многоквартирный дом

Пензенские судебные приставы выполнили исполнительное производство о сносе строения на улице Левицкого.

Решение о сносе было принято еще в 2015 году, однако приступить к его исполнению не получалось.

«Судебные тяжбы 29 должников к администрации Ленинского района по получению разрешения на строительство, отсутствие денег на снос и поиск подрядной организации растянулись на длительное время», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В 2017 году нашли подрядную организацию, которая с мая приступила к сносу объекта. Из-за большого объема работы завершили только в июле 2018-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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