В Междуречье снесли самовольно построенный многоквартирный дом

Решение о сносе было принято еще в 2015 году, однако приступить к его исполнению не получалось.

«Судебные тяжбы 29 должников к администрации Ленинского района по получению разрешения на строительство, отсутствие денег на снос и поиск подрядной организации растянулись на длительное время», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В 2017 году нашли подрядную организацию, которая с мая приступила к сносу объекта. Из-за большого объема работы завершили только в июле 2018-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».