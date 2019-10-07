В месячнике по благоустройство приняли участие уже более 2500 пензенцев

К осеннему месячнику по благоустройству (0+) присоединяются все больше пензенцев. На уборку улиц уже вышли более 2500 человек. Сбор листьев - вторичен. Главное - выявить места несанкционированных свалок и ликвидировать замусоренные участки. К санитарной уборке присоединились многие предприятия и организации, а также муниципальные служащие.

Под опавшей листвой тщательно скрывается стеклянная тара. Бутылки, пузырьки и флаконы любых размеров и цветов. Днем пешеходная дорожка рядом с домом на проспекте Строителей, 35 малопривлекательна для прохожих, а вечером там часто собираются любители выпить.

«От жителей поступают обращение, сами выявляем нарушителей в ходе каких-либо мероприятий», - сказала и. о. главы администрации Октябрьского района Пензы Ольга Сорокина.

Сотрудникам администрации Октябрьского района приходится еженедельно выходить в санитарные рейды. Но на этот раз, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, они лично убирали то, что должно оказаться на свалке. В рамках объявленного губернатором Иваном Белозерцевым месячника по благоустройству, муниципальные служащие вышли на закрепленную за ними территорию. Присоединиться к уборке призывают всех неравнодушных жителей.

«Внимание всех муниципальных образований сосредоточено на том, чтобы приводить в порядок как общегородские, так и переданные им на обслуживание территории. Хотелось бы отметить, что на период проведения месячника по благоустройству по талонам, которые будут выдаваться районным администрациям, будет организован бесплатный прием мусора на полигонах города», - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александр Утин.

Жителей региона, которые готовы помочь навести порядок, призывают присоединиться к областному субботнику. Он запланирован на 12 октября (0+).