В мэрии рассказали, когда завершится ремонт на ул. Чкалова в Пензе

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17 июля 2019, 12:34Общество
В мэрии Пензы сообщили о том, что ремонт улицы Чкалова вышел на финальную стадию.
По информации пресс-службы администрации города, работы будут завершены в конце июля. В рамках проекта капремонта обновили не только дорогу, но и освещение.
В настоящее время закончились все работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, увеличению ширины проезжей части до нормативных показателей, устройству выравнивающего слоя. Также обустроен верхний слой покрытия на участке от ул. Маршала Крылова до Красной, установлены бордюры, сейчас в порядок приводят тротуары.
В мэрии отметили, что на стадии разработки и реализации проекта возникали вопросы, которые решались вместе с местными жителями, проектировщиком и подрядной организацией, в том числе - по отведению воды с прилегающих территорий. В ходе одного из оперативных совещаний мэр Виктор Кувайцев поручил заняться этой ситуацией.
«Там мы оперативно нашли решение не только по увеличению парковочных мест, но и по пешеходной зоне и отводу воды. Где есть справедливые замечания, их надо исправлять», – подчеркнул он.
На этой неделе продолжаются работы по устройству верхнего слоя покрытия на участке от улицы Красной до Куйбышева и устройству тротуаров. Через неделю начнутся работы по наружному освещению, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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