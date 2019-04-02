В мэрии рассказали, какие скверы в Пензе благоустроют в этом году

В Пензе в 2019 году начнется масштабная реконструкция зон отдыха. Планы по благоустройству обсудили на совещании в городской администрации.

Чиновники начали совещание в городской администрации с просмотра фотографий. На экранах - снимки пензенских скверов. План по благоустройству зон отдыха стал главной темой встречи. Серьезное преображение в 2019-м ждет несколько общественных территорий. Среди них - скверы на улицах Славы и Пушкина, а также «Копилка пословиц». До 15 мая планируют разработать проектно-сметную документацию на проведение ремонта, до середины июня получить заключение экспертизы. К работам должны приступить ближе к осени.

В скверах на Пушкина и «Копилке пословиц», в первую очередь, планируют демонтировать дорожное покрытие и бордюрный камень. Вместо асфальта там должна появиться бетонная плитка с гранитным напылением, такая же, как на Юбилейной площади. В скверах также заменят световые опоры, установят новую уличную мебель и арт-объекты.

Продолжат и реконструкцию набережной реки Суры.

«Сейчас завершается конкурсная процедура. В апреле подпишем контракт на выполнение работ третьей очереди. Планируем завершить их в сентябре», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Также на 2019 год запланировано начало строительства нового сквера за дворцом единоборств «Воейков». Напомним, что за это в 2018-м проголосовали жители Пензы, в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Также должны благоустроить смотровую площадку на Западной поляне.

«По территории смотровой площадки нужно делать межевание, поставить земельный участок на кадастровый учет как рекреационную зону и место общего пользования, также готовить проектно-сметную документацию, но сначала согласовать концепцию с градостроительным советом», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Мэр также отметил, что с разработкой проектов и сметы по ремонту общественных зон не должны затягивать, ведь все работы необходимо завершить до конца года. Сейчас же в скверах коммунальщики проводят масштабную уборку после зимы. В Пензе продолжается месячник по благоустройству (0+).