06 июня 2017, 16:05Общество В мэрии прокомментировали жалобу на ужасную дорогу в Монтажном В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение от пензенца, попросившего отремонтировать дорогу в поселке Монтажный.

«Убедительно просим отремонтировать дорогу в п. Монтажный (начиная от поворота на светофоре направо и до остановки «п. Монтажный»). Дорога, как после бомбежки, приходится объезжать по обочине или по встречной полосе», - написал он.

На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он отметил, что дорогу на ул. Ушакова (от ФАД м-5 «Урал» до моста на Заречный) отремонтируют в этом году, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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