В мэрии Пензы создано рабочее место для регистрации на портале госуслуг

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18 июля 2017, 16:37Общество
В мэрии Пензы появилось рабочее место, которым может воспользоваться любой житель города для регистрации на портале госуслуг и работы в личном кабинете сайта.
Как поясняет пресс-служба мэрии, регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов.
Первый – регистрация упрощенной учетной записи. Необходимо указать в форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля.
Второй этап – подтверждение личных данных и создание стандартной учетной записи. Нужно заполнить профиль пользователя — указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ.
И последний, третий этап - создание подтвержденной учетной записи. Для этого нужно пройти подтверждение личности, обратившись в центр обслуживания пользователей портала госуслуг.
На территории Пензы работают 17 центров обслуживания по регистрации и/или подтверждению личности пользователей портала госуслуг. Один из них находится в здании мэрии, где так же можно подтвердить свою учетную запись, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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