В мэрии Пензы состоится День открытых дверей для бизнесменов

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21 октября 2019, 11:26Общество
Представителей малого и среднего бизнеса проконсультируют в мэрии. Для этого 22 октября пройдет День открытых дверей (18+).
Подобные встречи проводятся регулярно. Цель мероприятия - консультирование предпринимателей должностными лицами органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе их деятельности, отметили в пресс-службе городской администрации.
Бизнесменов будут принимать 22 октября с 11:00 до 13:00 по адресу: Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 202, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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