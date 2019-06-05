В мэрии Пензы сделают дни открытых дверей для бизнесменов

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05 июня 2019, 10:33Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе планерки 5 июня рассказал о жалобах предпринимателей.
«Очень много пожеланий от предпринимателей сделать работу администрации более доступной. Они приходят к нам и начинают путешествие по кабинетам», - сказал мэр.
Он предложил, помимо личного приема бизнесменов, организовывать дни открытых дверей, когда в одном зале будут сконцентрированы все необходимые службы.
«И такие дни надо сделать традиционными, проводить их по необходимости, думаю, раз в месяц. Посмотрим, сколько у бизнеса проблем», - отметил глава администрации города.
Организовать эту работу Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Денису Леонтьеву, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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