В мэрии Пензы сделают дни открытых дверей для бизнесменов

«Очень много пожеланий от предпринимателей сделать работу администрации более доступной. Они приходят к нам и начинают путешествие по кабинетам», - сказал мэр.

Он предложил, помимо личного приема бизнесменов, организовывать дни открытых дверей, когда в одном зале будут сконцентрированы все необходимые службы.

«И такие дни надо сделать традиционными, проводить их по необходимости, думаю, раз в месяц. Посмотрим, сколько у бизнеса проблем», - отметил глава администрации города.

Организовать эту работу Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Денису Леонтьеву, пишет ИА «Пенза-Пресс».