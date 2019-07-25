В мэрии Пензы рассказали, куда исчезли светодиодные полоски «зебры» на ул. Московской

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25 июля 2019, 11:33Общество
Житель Пензы обратил внимание на то, что с пешеходного перехода на ул. Московской исчезла светодиодная полоска, горящая зеленым и красным светом в зависимости от сигнала светофора.
«Несколько дней назад, гуляя по центру Пензы, заметил, что с пешеходного перехода на ул. Московской пропала полоска со светодиодами. Хотелось бы узнать, в чем причина и вернут ли ее?» - написал он в «Жалобную книгу».
На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что светодиодные полосы в рамках гарантийных обязательств забрал на ремонт подрядчик. После восстановительных работ их вернут* на место.
* - В 11.00 подписчика группы "Это Пенза, Карл!" сообщили, что светодиодные полоски вернули на место, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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