В мэрии Пензы прокомментировали жуткий запах воды из крана

Неприятный запах воды из-под крана, на который жалуются многие пензенцы, должен исчезнуть в ближайшее время. Для этого «Горводоканал» запустил специальный цех микрофильтрации. Также специалистами запланировано применение дополнительных мер химической очистки.

На качество воды из-под крана жалуются жители разных районов областного центра. Опасения вызывает не только цвет и запах, но и неприятный вкус. Специальные домашние фильтры едва справляются с очисткой. Такая ситуация, объясняют в мэрии, возникла сразу из-за нескольких причин.

«В первую очередь, это режим паводка, в который мы попали в 2019 году, когда ждали его в достаточно большом объеме. Во-вторых, это погодные условия. Объем воды, который должен был поступить на Сурское водохранилище, не оправдался, соответственно там появились отклонения от нормативных отметок», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Эти факторы привели к тому, что вода зацвела раньше обычного. Специалистам «Горводоканала» пришлось задействовать дополнительные силы. Впервые за последние 15 лет были запущены специальные микрофильтры, по согласованию с Роспотребнадзором увеличили дозу хлора.

«Мы проводим сейчас лабораторные анализы и исследования, и в течение недели будут использоваться дополнительные химические реактивы, естественно разрешенные законодательством, для того, чтобы снять этот запах», - прокомментировал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Анализ воды проводят несколько раз в день, и пока результаты соответствуют санитарным нормам.