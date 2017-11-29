29 ноября 2017, 15:03Общество В мэрии Пензы презентовали продукцию заключенных Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание с участием представителей УФСИН России по Пензенской области. Основными его темами стали содействие власти в реализации продукции, производимой заключенными, а также возможность получения муниципальных заказов исправительными учреждениями.

Виктор Кувайцев отметил, что на сегодняшний день промышленный сектор УФСИН успешно производит конкурентоспособную продукцию, которая востребована в различных отраслях, в том числе может использоваться и муниципальными унитарными предприятиями города.

Заместитель начальника регионального УФСИН Александр Коробов пояснил, что учреждение готово к сотрудничеству, а ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. В ходе встречи состоялась презентация производимых товаров, в числе которых - металлоизделия, верхняя одежда, спецодежда и другие швейные изделия, деревянные конструкции, сельхозпродукция – яйца, мясная продукция, крупы и многое другое, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Муниципальным предприятиям города рекомендовали рассмотреть возможность сотрудничества с УФСИН, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_s_predstavitelyami_ufsin_rossii_po_penzenskoy_oblasti/

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