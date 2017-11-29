В мэрии Пензы презентовали продукцию заключенных

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29 ноября 2017, 15:03Общество
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание с участием представителей УФСИН России по Пензенской области. Основными его темами стали содействие власти в реализации продукции, производимой заключенными, а также возможность получения муниципальных заказов исправительными учреждениями.
Виктор Кувайцев отметил, что на сегодняшний день промышленный сектор УФСИН успешно производит конкурентоспособную продукцию, которая востребована в различных отраслях, в том числе может использоваться и муниципальными унитарными предприятиями города.
Заместитель начальника регионального УФСИН Александр Коробов пояснил, что учреждение готово к сотрудничеству, а ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. В ходе встречи состоялась презентация производимых товаров, в числе которых - металлоизделия, верхняя одежда, спецодежда и другие швейные изделия, деревянные конструкции, сельхозпродукция – яйца, мясная продукция, крупы и многое другое, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Муниципальным предприятиям города рекомендовали рассмотреть возможность сотрудничества с УФСИН, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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