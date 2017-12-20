20 декабря 2017, 19:24Общество В мэрии Пензы подвели предварительные итоги уходящего года От ремонта дорог и благоустройства дворов до адресной помощи жителям Пензы и области: что было сделано в этом году для жителей города - обсудили в мэрии. Там состоялось собрание с участием представителей городской и областной власти: депутатов, руководителей министерств и ведомств, а также активных горожан.

Предварительные итоги социально-экономического развития областного центра в 2017 году и дальнейшие планы озвучили на встрече в городской администрации. Мэр Виктор Кувайцев отчитался перед жителями Пензы и представителями власти. Строительство школ и жилых домов, ремонт дорог, благоустройство города, снижение уровня безработицы и увеличение зарплат - на это была направлена работа в уходящем году, над этим продолжат работать в 2018-м.

«Отмечу, что уровень заработной платы работников бюджетной сферы в этом году планомерно доведен до установленных значений: педагогическим работникам организаций дополнительного образования до 23 тысяч рублей и работникам учреждений культуры до 21 тысячи 331 рубля», - сказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

Особое внимание уделили вопросам образования. Так, в Пензе активно идет работа по ликвидации двухсменного режима обучения. В этом году открылась школа в районе улицы Шевченко на 550 мест. Новое учреждение уже отметили дипломом Минстроя России как «Лучший реализованный проект строительства объекта образования». Начали строительство школы и в микрорайоне Шуист на 660 мест.

Одна из главных задач для городской власти, как отметил Виктор Кувайцев, - обеспечить гражданам достойные условия. В этом году мерами социальной поддержки воспользовались более 130 тысяч пензенцев. Помощь получают как пенсионеры, так и молодые семьи с детьми.

«С 2005 года действует ряд подпрограмм, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в числе которых - молодые семьи, в которых родился ребенок в первый год после заключения брака, многодетные семьи, за период реализации подпрограмм, улучшившие жилищные условия за счет социальных выплат в этом году», - сказал мэр.

Комфортные условия жизни стараются предоставить как можно большему числу пензенцев. Так, в этом году в 50 жилых домах провели капитальный ремонт, еще в 30 работы сейчас на стадии завершения. 64 улицы Пензы в этом году реконструированы по программе «Безопасные и качественные дороги» - это 45% от улично-дорожной сети города, две тысячи новых парковочных мест и более 750 новых светоточек. Одно из главных событий года - завершение ремонта Свердловского моста. Его торжественное открыли в конце ноября. Там полностью заменили инженерные коммуникации. Мост стал шире на три метра, за счет разделительных полос и полос безопасности. Для пешеходов обустроили тротуары.

Все же, сообщил мэр, проблем, которые необходимо решить в Пензе, еще много. Одна из самых острых - состояние теплосетей. Необходимо заменить 340 километров труб. Работы начнутся в следующем году, уже утверждена инвестиционная программа Мордовского филиала по реконструкции ПАО «Т Плюс». На модернизацию должны направить более 300 миллионов рублей.

Общество

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