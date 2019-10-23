В мэрии Пензы объяснили, почему у «Ростка» не нужен светофор

Пензенец обратился в « Жалобную книгу » информагенства с предложением сделать регулируемым пешеходный переход на улице Урицкого рядом с набережной. Однако в горадминистрации ответили, что это нецелесообразно.

«Набережную отремонтировали, людей туда стало ходить больше, а дорогу переходить страшно. Хоть с кнопкой бы светофор поставить. Прошу помочь в решении этого вопроса», - написал читатель информагентства «Пенза-Пресс».

В официальном ответе за подписью вице-мэра Юрия Ильина сказано, что, согласно ГОСТу, светофор устанавливается в том случае, если интенсивность движения транспорта составляет не менее 600 машин в час в двух направлениях, за это время дорогу должно перейти не менее 150 пешеходов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

На место выехали сотрудники департамента ЖКХ и установили, что вышеназванные условия по проходимости автомобилей соблюдаются только в часы пик, а проходимость пешеходов – недостаточна. Поэтому нет оснований для установки светофора.

Напомним, любой житель Пензенской области может задать вопрос или рассказать о проблеме в «Жалобной книге» информагентства. Спецраздел легко найти на сайте наверху справа в оранжевой колонке. Редакция направляет все обращения в соответствующие ведомства.