В мэрии Пензы объяснили, почему у «Ростка» не нужен светофор

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23 октября 2019, 14:59Политика
Пензенец обратился в «Жалобную книгу» информагенства с предложением сделать регулируемым пешеходный переход на улице Урицкого рядом с набережной. Однако в горадминистрации ответили, что это нецелесообразно.
«Набережную отремонтировали, людей туда стало ходить больше, а дорогу переходить страшно. Хоть с кнопкой бы светофор поставить. Прошу помочь в решении этого вопроса», - написал читатель информагентства «Пенза-Пресс».
В официальном ответе за подписью вице-мэра Юрия Ильина сказано, что, согласно ГОСТу, светофор устанавливается в том случае, если интенсивность движения транспорта составляет не менее 600 машин в час в двух направлениях, за это время дорогу должно перейти не менее 150 пешеходов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
На место выехали сотрудники департамента ЖКХ и установили, что вышеназванные условия по проходимости автомобилей соблюдаются только в часы пик, а проходимость пешеходов – недостаточна. Поэтому нет оснований для установки светофора.
Напомним, любой житель Пензенской области может задать вопрос или рассказать о проблеме в «Жалобной книге» информагентства. Спецраздел легко найти на сайте наверху справа в оранжевой колонке. Редакция направляет все обращения в соответствующие ведомства.
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