В мэрии Пензы обсудили снос домов, пожарную безопасность и благоустройство

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03 мая 2018, 17:39Общество
3 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, на котором обсудили ряд важных вопросов.
Так, мэр поручил и.о. директора департамента ЖКХ города Денису Леонтьеву активизировать работу по сносу расселенных ветхих и аварийных жилых домов, а управлению градостроительства и архитектуры - продолжить работу по формированию освобождающихся земельных участков для продажи.
«Хотя работы ведутся в соответствие с графиком, следует ускорить темпы сноса. Чтобы на этих участках жители рядом стоящих домов не смогли устраивать стихийные свалки, в летнее время особенно, пока их не выкупил инвестор», - сказал Виктор Кувайцев.
Начальник управления по экономическому развитию Михаил Власов, в свою очередь, доложил о планах по дальнейшему использованию земельного участка рядом с СЗК «Дизель-Арена» в целях повышения эффективности использования муниципального имущества. Мэр поручил ответственным лицам подготовить план мероприятий по данному объекту.
Начальник управления по делам ГОЧС города Пензы Алексей Михайлов рассказал о ходе реализации мер противопожарной безопасности. В частности, чтобы не допустить возникновение непредвиденной ситуации, проводятся обходы потенциально опасных мест, кроме того, подходит к концу работа по уборке сухостоя, опашке местности в пожароопасных местах и созданию противопожарных минерализованных полос, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов усилить разъяснительную работу с жителями частного сектора о необходимости содержания в надлежащем виде домовладений и соблюдение правил пожарной безопасности.
«К сожалению, жители частных домовладений порой, не считаясь с опасностью возгорания, занимаются приготовлением пиши на открытых мангалах у себя во дворах», - заметил он.
Собравшиеся обсудили и блок вопросов, связанных с благоустройством территорий в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Глава администрации города напомнил, что субботник, который планировали 28 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий перенесли на 5 мая.
«Нужно посмотреть, что необходимо сделать еще, что мы, может быть, упустили. Особенно необходимо обратить внимание на места, где запланировано проведение торжественных и праздничных мероприятий 8-9 мая», - сказал мэр.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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