В мэрии Пензы обсудили снос домов, пожарную безопасность и благоустройство

Так, мэр поручил и.о. директора департамента ЖКХ города Денису Леонтьеву активизировать работу по сносу расселенных ветхих и аварийных жилых домов, а управлению градостроительства и архитектуры - продолжить работу по формированию освобождающихся земельных участков для продажи.

«Хотя работы ведутся в соответствие с графиком, следует ускорить темпы сноса. Чтобы на этих участках жители рядом стоящих домов не смогли устраивать стихийные свалки, в летнее время особенно, пока их не выкупил инвестор», - сказал Виктор Кувайцев.

Начальник управления по экономическому развитию Михаил Власов, в свою очередь, доложил о планах по дальнейшему использованию земельного участка рядом с СЗК «Дизель-Арена» в целях повышения эффективности использования муниципального имущества. Мэр поручил ответственным лицам подготовить план мероприятий по данному объекту.

Начальник управления по делам ГОЧС города Пензы Алексей Михайлов рассказал о ходе реализации мер противопожарной безопасности. В частности, чтобы не допустить возникновение непредвиденной ситуации, проводятся обходы потенциально опасных мест, кроме того, подходит к концу работа по уборке сухостоя, опашке местности в пожароопасных местах и созданию противопожарных минерализованных полос, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов усилить разъяснительную работу с жителями частного сектора о необходимости содержания в надлежащем виде домовладений и соблюдение правил пожарной безопасности.

«К сожалению, жители частных домовладений порой, не считаясь с опасностью возгорания, занимаются приготовлением пиши на открытых мангалах у себя во дворах», - заметил он.

Собравшиеся обсудили и блок вопросов, связанных с благоустройством территорий в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Глава администрации города напомнил, что субботник, который планировали 28 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий перенесли на 5 мая.

«Нужно посмотреть, что необходимо сделать еще, что мы, может быть, упустили. Особенно необходимо обратить внимание на места, где запланировано проведение торжественных и праздничных мероприятий 8-9 мая», - сказал мэр.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».