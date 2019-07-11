В мэрии Пензы обсудили подготовку к зиме и проблемы с водой

В администрации Пензы обсудили ход подготовки города к новому отопительному сезону, а также рассмотрели случаи отключения в домах горячей воды.

Руководители ресурсоснабжающих компаний рассказали вице-мэру Юрию Ильину о том, какие работы ведутся в этом направлении. В настоящее время к зиме готовы 192 объекта.

«Капитальный ремонт тепловых сетей запланирован на 11 участках, четыре завершены полностью, еще четыре – готовы на 60 процентов, на двух объектах приступили сегодня, еще один на улице Онежской включен в график на вторую половину июля», – сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Из 230 объектов образования прошли опрессовку 223. Учреждения соцзащиты и культуры также готовы к приходу холодов. Ведутся гидравлические испытания в организациях отрасли, расположенных в многоквартирных домах. Из 19 объектов спорта готовы 14, или 74%.

В мэрии рассмотрели отдельные случаи длительного отключения горячей воды. Была определена организация для проведения аварийно-ремонтных работ на улице Российской, 29, где участок поврежденной тепломагистрали на данный момент не имеет собственника.

«Завтра жители должны быть с водой», – подчеркнул вице-мэр.

Также на совещании обсудили дальнейшие действия, необходимые для заключения договора с теплоснабжающей организацией на обслуживание этих сетей.

Заложниками ситуации, сообщает пресс-служба мэрии, стали жители домов на ул. Лозицкой: у поврежденного участка магистрали, из-за которого отключено горячее водоснабжение, - несколько собственников. Во время штаба между ними были распределены зоны ответственности, а также привлечена организация для устранения последствий коммунальной аварии.

«Сейчас нам важно успешно завершить гидравлические испытания, устранить дефекты, выявленные после опрессовки, в кратчайшие сроки. Надеюсь, что управляющие организации будут тесно сотрудничать с ресурсоснабжающими компаниями в этом вопросе», - призвал Юрий Ильин, пишет ИА «Пенза-Пресс».