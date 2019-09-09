В мэрии Пензы для бизнесменов пройдет День открытых дверей

12 сентября в администрации Пензы состоится прием предпринимателей (18+) – представителей малого и среднего бизнеса.

Цель мероприятия – консультирование предпринимателей должностными лицами органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе их деятельности, сообщили в пресс-службе мэрии.

Бизнесменов ждут в горадминистрации с 14:00 до 16:00 по адресу: пл.Маршала Жукова, 4, кабинет 202.

Напомним, такие встречи проходят по инициативе главы администрации города Виктора Кувайцева. В мэрии отметили, что, в основном, за помощью обращаются начинающие бизнесмены, пишет ИА «Пенза-Пресс».