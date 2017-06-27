27 июня 2017, 16:59Общество В мэрии определились с датой начала ремонта Арбековского путепровода В администрации Пензы сообщили о сроках ремонта Арбековского путепровода. Привести дорогу в порядок попросили горожане.

«Когда же приступят к ремонту дорожного покрытия на путепроводе, соединяющем ул. 8 Марта и пр. Строителей? Ильин [вице-мэр] говорил, что ремонт начнут в мае. Май прошел, июнь уж на исходе, а асфальт на мосту так и не положили новый», - написала в «Жалобную книгу» горожанка.

В мэрии сообщили, что работы по ремонту дороги на путепроводе в створе ул. 8 Марта начнутся ориентировочно 15 июля. О ходе работ будут информировать дополнительно.

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