В мэрии объяснили ситуацию с кинопоказами на Юбилейной площади

«Хочу попросить администрацию Пензы организовать досуг на Юбилейной площади. Так здорово было в прошлом году, когда делали там трансляции матчей ЧМ по футболу. Люди собирались, все вместе смотрели. ЧМ прошел, но ведь экран и стулья-лавочки остались. Почему не организовать летние киносеансы под открытым небом, как на День города на площади Ленина? Ведь здорово же! Я уже не говорю о каких-нибудь танцевальных или тематических вечерах, но там надо людей подключать, программу делать, а киносеанс ведь просто организовать — поставил экран, партер и включил фильм. А то такое место — и пустует», - написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

В мэрии ответили, что пока денег на это нет. Но к вопросу вернутся при формировании бюджета 2020 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».