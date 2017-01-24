В мэрии объяснили появление дыры за домом на ул. Тарханова

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24 января 2017, 17:01Общество
В администрации города Пензы сообщили причину образования провала в грунте за домом №13 на ул. Тарханова.
О том, что местные жители рискуют угодить в дыру, написала в «Жалобную книгу» горожанка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«На дороге за домом образовалась дыра, слышно, как шумит вода. За домом постоянно ходят много людей, в том числе — и дети. Уже год никто ничего не делает, несмотря на жалобы и заявки. Сейчас зима, и яму неизвестной глубины закрыл снег», — сообщила женщина.
В мэрии объяснили, что провал образовался из-за коммунальной аварии – в результате прорыва водопровода.
«20 января 2017 года ООО «Горводоканал» выполнены работы по устранению аварии на водопроводе по ул. Тарханова и восстановлению благоустройства после ремонтных работ», - говорится в документе за подписью вице-мэра Ирины Ширшиной.
В качестве доказательства из гордаминистрации прислали фотографии.
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