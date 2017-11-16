16 ноября 2017, 11:36Общество В мэрии объяснили, почему не открывают Свердловский мост Жители Пензы в недоумении: Свердловский мот, по их мнению, готов к эксплуатации, но его почему-то не открывают. В городской администрации, объяснили, почему.

«Хотелось бы получить ответ от властей, почему не открывают Свердловский мост? Мост является стратегическим объектом, его перекрывали из-за необходимости ремонта, ремонт окончен. Неужели весь город будет ждать приезда чиновника из Москвы, чтобы он перерезал ленточку», - написал в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» горожанин.

В мэрии ответили, что дата окончания ремонта моста – 9 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«На сегодняшний день ведутся работы по вертикальной планировке, благоустройству территории и оформлению документации по вводу объекта в эксплуатацию.

Общество

просмотров 91

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_obezd_gorodskikh_territoriy11/

Новости по теме: