В мэрии объяснили, почему не открывают Свердловский мост

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16 ноября 2017, 11:36Общество
Жители Пензы в недоумении: Свердловский мот, по их мнению, готов к эксплуатации, но его почему-то не открывают. В городской администрации, объяснили, почему.
«Хотелось бы получить ответ от властей, почему не открывают Свердловский мост? Мост является стратегическим объектом, его перекрывали из-за необходимости ремонта, ремонт окончен. Неужели весь город будет ждать приезда чиновника из Москвы, чтобы он перерезал ленточку», - написал в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» горожанин.
В мэрии ответили, что дата окончания ремонта моста – 9 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«На сегодняшний день ведутся работы по вертикальной планировке, благоустройству территории и оформлению документации по вводу объекта в эксплуатацию.
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