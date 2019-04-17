В мэрии объяснили, почему меняют плитку на обновленной площади Ленина

Пензенцы удивлены – после реконструкции площади Ленина прошло менее года, а плитку на ней уже меняют. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

«После первой зимы…» - написал журналист Максим Денисов в Facebook.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» руководитель информационно-аналитического отдела Анастасия Соборникова, 17 апреля на площади подрядная организация занимается устранением замечаний: специалисты проводят затирку швов и меняют отдельные плиты.

«Меняют те участки, на которых есть недостатки. Работы ведутся в рамках гарантийных обязательств», - пояснила она.

Почему возникли недостатки на гранитной плитке, которую уложили менее года назад, неизвестно.

Кроме того, на площади началась работа по озеленению. Планируется, что высадят 36 кленов Гиннала, 50 штук японской спиреи и несколько видов кустарника. Грунт для растений уже завезен.

Напомним, обновленную площадь открыли осенью 2018 года. Ее замостили гранитной плиткой, установили стилизованные под старину фонари, скамейки. Во сколько обошлась реконструкция, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».