В мэрии объяснили, для чего предназначены отверстия с выпирающей пеной на набережной

В администрации Пензы прокомментировали замечание горожанки о выпирающей монтажной пене из ряда отверстий на реконструируемой набережной.

В обращении, оставленном через «Жалобную книгу» информационного агентства, женщина отметила, что в пандусах, ведущих к реке, есть отверстия. Она предположила, что в них должна быть подсветка, но они заполнены монтажной пеной.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, подсветку сделают в рамках реализации третьего этапа реконструкции набережной. Когда он начнется, чиновник не уточнил.

Напомним, ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что работы по мощению верхней прогулочной зоны выполнены на 30 процентов, пишет ИА «Пенза-Пресс».