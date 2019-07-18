В мэрии объяснили, для чего предназначены отверстия с выпирающей пеной на набережной

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 июля 2019, 16:36Общество
В администрации Пензы прокомментировали замечание горожанки о выпирающей монтажной пене из ряда отверстий на реконструируемой набережной.
В обращении, оставленном через «Жалобную книгу» информационного агентства, женщина отметила, что в пандусах, ведущих к реке, есть отверстия. Она предположила, что в них должна быть подсветка, но они заполнены монтажной пеной.
По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, подсветку сделают в рамках реализации третьего этапа реконструкции набережной. Когда он начнется, чиновник не уточнил.
Напомним, ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что работы по мощению верхней прогулочной зоны выполнены на 30 процентов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 июля 2019, 19:33Пензенцев приглашают на нестандартный субботник с пикником и йогой
18 июля 2019, 19:29В Пензенской области ликвидируют экологически опасные объекты
18 июля 2019, 19:26Кузнечанина задержали за долги по алиментам
18 июля 2019, 19:21В Пензе для пенсионеров открылась школа «Активное долголетие»
18 июля 2019, 19:18Количество бактерий в пензенских водоемах увеличилось вдвое
18 июля 2019, 19:12Жители Богословки возмущены установкой сотовой вышки на огороде соседа
18 июля 2019, 19:03Почетные гости возложили цветы к бюсту Андрея Кижеватова
18 июля 2019, 17:59В Пензенской области – минимальный в ПФО уровень производственного травматизма