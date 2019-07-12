В мэрии назвали причину потопа на дороге в Арбеково

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12 июля 2019, 11:34Общество
На пересечении проспекта Строителей и ул. Лозицкой во время дождя дорога превращается в водоем. Горожане считают, что все дело – в отсутствии ливневки, однако в администрации Пензы уверяют, что она там есть.
По словам женщины, которая обратилась в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс», как только пройдет дождь, ехать по этому участку становится опасно.
«Как дождь, так потоп. Машины движутся на аварийках, некоторые глохнут прямо на дороге! Не видно дорожного покрытия, ям и кочек, вода заливает салоны автомобилей», - отметила она.
Свои слова пензячка подкрепила снимком, который сделала из салона машины после очередного дождя.
В мэрии ответили, что ливневка на это участке есть, просто в тот момент она была засорена.
«Во время прохождения обильных осадков с прилегающей территории был смыт мусор, который забил дождеприемные решетки ливневых колодцев и препятствовал их работе», - поясняется в документе за подписью вице-мэра Юрия Ильина.
После того, как ливневки очистили, вода с дороги ушла, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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