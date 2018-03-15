В мэрии хотят оперативно акционировать МКП «Теплоснабжение г. Пензы»

Начальник управления муниципального имущества Наиля Алюшева рассказала о мерах, которые приняты на сегодняшний день для начала процедуры акционирования МКП.

В свою очередь заместитель главы администрации города Юрий Ильин сообщил о решениях и договоренностях, которые были достигнуты в результате переговоров с руководством Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» и которые в настоящее время не выполняются. О ситуации на предприятии рассказал руководитель МКП «Теплоснабжение г. Пензы» Михаил Кудимов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мы заинтересованы в том, чтобы оперативно решить вопрос с акционированием МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Задача проста - в течение летнего периода подготовить предприятие к отопительному сезону 2018-2019 годов. Надеюсь, в головном офисе ПАО «Т Плюс» нас поддержат», - сказал Виктор Кувайцев.

В пресс-службе отметили, что в адрес председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера будет направлено письмо для уточнения позиции компании по ситуации, сложившейся в результате подготовки к акционированию МКП «Теплоснабжение г. Пензы», пишет ИА «Пенза-Пресс».