15 марта 2018, 15:37Общество

В мэрии хотят оперативно акционировать МКП «Теплоснабжение г. Пензы»

15 марта мэр Виктор Кувайцев обсудил с участниками совещания в городской администрации вопросы, касающиеся реорганизации МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Начальник управления муниципального имущества Наиля Алюшева рассказала о мерах, которые приняты на сегодняшний день для начала процедуры акционирования МКП.

В свою очередь заместитель главы администрации города Юрий Ильин сообщил о решениях и договоренностях, которые были достигнуты в результате переговоров с руководством Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» и которые в настоящее время не выполняются. О ситуации на предприятии рассказал руководитель МКП «Теплоснабжение г. Пензы» Михаил Кудимов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мы заинтересованы в том, чтобы оперативно решить вопрос с акционированием МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Задача проста - в течение летнего периода подготовить предприятие к отопительному сезону 2018-2019 годов. Надеюсь, в головном офисе ПАО «Т Плюс» нас поддержат», - сказал Виктор Кувайцев.

В пресс-службе отметили, что в адрес председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера будет направлено письмо для уточнения позиции компании по ситуации, сложившейся в результате подготовки к акционированию МКП «Теплоснабжение г. Пензы», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_zainteresovany_v_operativnom_reshenii_voprosa_po_aktsionirovaniyu_mkp_teplosnabzh/

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